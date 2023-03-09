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Yozgatlı gönüllüler, depremzedeler için 24 saat aralıksız çorba dağıtıyor

09.03.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afetin ikinci gününde Yozgat’tan Hatay’a gelen gönüllü belediye personelleri, depremzedeler için 7 gün 24 saat aralıksız çorba dağıtarak vatandaşlara destek oldu.

Yozgatlı gönüllüler, depremzedeler için 24 saat aralıksız çorba dağıtıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye’den afet bölgelerine ilk günden itibaren destek gelmeye devam etti. Depremin yıkıcı etkisinin yoğun bir şekilde görüldüğü Hatay’da da depremzedelere yardım için birçok yemek dağıtım yeri oluşturuldu. O yerlerden biri de Yozgat Saraykent’ten gönüllü olarak gelen belediye personellerinin görev aldığı Antakya Devlet Hastanesi önünde kurulan alan oldu. Buradaki çorba dağıtım çadırında 7 gün 24 saat ara vermeden çorba kaynatılarak depremzedelere ikram edildi.

“KESİNTİSİZ VE SINIRSIZ ÇORBA”

Yozgat’ta belediye personeli olduğunu ve gönüllü bir şekilde deprem bölgesine geldiğini belirten Osman Halıcı, “600 kilometre öteden, Yozgat’tan gönüllü olarak buraya geldik. Biz depremin ikinci günü buradaydık. O günden beri 24 saat boyunca hiç durmadan çorba ikramımız devam ediyor. Çayımız da var. Ayrıca vatandaşlara su da veriyoruz. Vardiyalı çalışıyoruz. Arkadaşlarımız saat 08.00’de çalışmaya başlıyor, akşam 20.00’de bırakıp tekrar sabah 08.00’de devralıyorlar. Kesintisiz ve sınırsız veriyoruz. Bir bardak, beş bardak yok. Tekrar için, bir daha buyurun diyoruz. Bizim çorbamız burada ün yaptı. Daha doğrusu onlar da çok sevdi. Vatandaşlar da memnunlar” dedi.

Çorbayı çok beğendiğini belirten depremzedelerden Serpil Karaçete ise “Çorbası çok güzel. Ellerine sağlık, hepsinden Allah razı olsun. İnanın, ağabeyin çorbası benim çorbamdan daha güzel. Üçüncü kez gelip aldık. Çorbanın tarifini vermezler bence” diye konuştu.

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