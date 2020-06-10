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Yozgat'ta 1 köy, 1 mahalle ve 2 apartmanda Kovid-19 karantinası kaldırıldı

YOZGAT HABERLERİ  | 10.06.2020 16:10 | Son Güncelleme

Yozgat'ta 1 köy, 1 mahalle ve 2 apartmanda Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 1 köy, 1 mahalle ve 2 apartmanda uygulanan karantina sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Derbent köyü Çıraderesi Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta karantina kararı alındığı hatırlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallede yapılan kontrollerde, Kovid-19 hastalığının yayılmasına neden olacak herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadığı ifade edilen açıklamada, buradaki karantina uygulamasının sonlandırıldığı belirtildi.

Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyü ve Boğazlıyan ilçesinde 2 apartmanda uygulanan Kovid-19 karantinasının da kaldırıldığı aktarıldı.

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