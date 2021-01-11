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Yozgat'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

11.01.2021 20:18 | Son Güncelleme:
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Yozgat'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Yozgat'ta aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında çıkan silah ve bıçaklı kavga meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, A.Y, M.Y. ve E.Ç.Y. aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan A.Y. ve O.Y.'nin Yerköy Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine giderek tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda, taraflar tabanca, av tüfeği ve bıçakla birbirlerine saldırdı. Olayda, kavgaya karışan 5 kişi de yaralandı.

Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan A.Y. ile karşı gruptaki A.Y. yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

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