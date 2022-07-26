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Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüleri yakalandı

26.07.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüleri yakalandı

Yozgat'ta haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D'yi Sorgun ilçesinde yakaladı.

Hükümlünün evinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 150 fişek ele geçirildi.

FETÖ üyeliğinden hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö. de emniyet ekiplerince Çekerek ilçesinde yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö cezaevi Yozgat

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