Yozgat'ta ilk kez uygulanan beton yolda kış mevsiminin etkisi incelendi

Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Yozgat İl Özel İdaresince 2021'de ilk kez asfalta alternatif olarak uygulanan beton yolda, kış mevsiminin etkisini inceledi.

Yenifakılı ilçesi ile Yamaçlı beldesi arasında uygulanan 9 kilometrelik yolda yapılan incelemenin ardından Vali Polat, gazetecilere, geçen yıl bölgede ilk defa beton yol uygulamasını yaptıklarını söyledi.

Kış mevsiminin ardından yolda bozulma olup olmadığını kontrol ettiklerini belirten Polat, "Yolda çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. Büyük ihtimalle bundan sonra Yozgat'ımıza BSK ile beton yol da yapacağız. İl Özel İdaremize parke tesisi, beton yol yapımı için kullanacağımız malzemelerin tesisini yapmak için ihale çalışmalarına başlayacağız. Emek veren, çalışan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Başer de yaptıkları incelemede bol yağışlı bir mevsimin ardından beton yolda herhangi bir sıkıntı, kırılma ya da yıpranma olmadığını gördüklerini ifade ederek, "Bu seneden itibaren Yozgat'ın yollarında beton yol uygulamasını artırma düşüncesindeyiz. Bu yolun özelliği hem ekonomik olarak daha avantajlı hem de ömürlük bir yatırım olmuş oluyor. Yozgat'ı beton yola da kavuşturmuş olacağız." diye konuştu.

Ekinci ise Yozgat ile Sivas'ın hava durumu ve rakımının hemen hemen aynı oluğunu aktardı.

Beton yol uygulamasını Yozgat'tan örnek alarak Türkiye'nin en geniş coğrafyasına sahip ikinci ili Sivas'ta da yapacaklarını anlatan Ekinci, şunları kaydetti:

"Köy yollarımızı da daha kaliteli, standardı daha yüksek yol haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün il genel meclis başkanımız ile birlikte geldik. Yozgat ilimiz tüm hizmetlerin en güzelini hak ediyor. Bu yolu kullanacak tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diliyorum. Kardeş ilimiz Yozgat'ın bu güzel çalışmasına şahitlik etmek istedik. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

İncelemeye Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş ve il genel meclisi üyeleri de katıldı.

