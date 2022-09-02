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Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

02.09.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki kadın N.A, ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle Kadışehri Devlet Hastanesine başvurdu.

İlk müdahalenin ardından N.A, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

N.A, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi ilçede toprağa verildi.

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