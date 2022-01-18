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Yozgat'ta minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

18.01.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yerköy ilçesinden Yozgat'a yolcu taşıyan Osman D. idaresindeki 66 AN 102 plakalı minibüs, E-88 Karayolu Aşağı Elmahacılı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Kazada yaralanan 5 yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Yozgat

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