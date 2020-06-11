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Yozgat’ta okullar sınav öncesi dezenfekte edildi

YOZGAT HABERLERİ  | 11.06.2020 16:52 | Son Güncelleme

Yozgat Belediyesi, Haziran ayı içerisinde yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, il merkezindeki okullarda dezenfekte ve temizlik işlemi gerçekleştirdi.Yozgat Belediyesi ekipleri, 14 Haziran tarihinde yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ve 27-28 Haziran’da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 17 merkezde 221 salonda korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı.Öğrencilere sınavlarda başarı dileyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Malum korona virüs tedbirleri kapsamında Yozgat Belediyesi olarak tüm kamu binalarımızı ilaçlamıştık.

Yozgat Belediyesi, Haziran ayı içerisinde yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, il merkezindeki okullarda dezenfekte ve temizlik işlemi gerçekleştirdi.
Yozgat Belediyesi ekipleri, 14 Haziran tarihinde yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ve 27-28 Haziran’da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 17 merkezde 221 salonda korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Öğrencilere sınavlarda başarı dileyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Malum korona virüs tedbirleri kapsamında Yozgat Belediyesi olarak tüm kamu binalarımızı ilaçlamıştık. Önümüzdeki hafta yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için 17 merkezde 221 salonda ekiplerimiz, ilaçlama ve dezenfekte işlemlerini yaptı. Haziran ayının 27 ve 28’inde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavları için de tüm salonlarımızı ilaçlayarak öğrencilerimizin çok rahat ve temiz bir ortamda sınavlarını geçirmeleri için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

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Merkez
Ayçiçek Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Dedeoğlu Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
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Cayiralan
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