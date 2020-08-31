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Yozgat'ta ormanlık alanda yaralı vaşak yavrusu bulundu

YOZGAT HABERLERİ  | 31.08.2020 15:02 | Son Güncelleme

Yozgat'ta ormanlık alanda yaralı vaşak yavrusu bulundu

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, vatandaşlarca yaralı halde bulunan vaşak yavrusu tedaviye alındı.

Çayıralan ilçesindeki ormanlık alanda, vatandaşlar tarafından hareketsiz bulunan vaşak yavrusu, orman görevlileri aracılığıyla Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Veteriner hekimin kontrol ettiği vaşak, tedavi için Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne gönderildi.

Başka bir yabani hayvanla boğuşurken yaralandığı tahmin edilen vaşak yavrusu, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

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