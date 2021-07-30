YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

30.07.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ta sürücüsünün, kaza geçiren araca çarpmamak için manevra yapması üzerine şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Habip Doğan yönetimindeki 01 AFY 229 plakalı otomobil, Yozgat-Kayseri yolu Büyükincirli köyü mevkisinde, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı.

Bu sırada Metin T, kullandığı 38 ACJ 709 plakalı otomobille, kaza geçiren araca ve sürüye çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada şarampole devrilen otomobildeki Zakir Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Metin T. ve Elif Y, sağlık ekiplerince Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kazada 10 koyun telef oldu.

Sürüye çarpan otomobilin sürücüsü Habip Doğan, gazetecilere, Adana'dan Yozgat'a geldiğini, koyunların aniden yola çıktığını söyledi.

Kazayı gören Habip Dereli de yaralıları araçtan çıkardığını ve sağlık ekiplerine bilgi verdiğini anlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patronu tarafından taciz edilen kadın: Bana inanmayacaklar, beni vurunPatronu tarafından taciz edilen kadın: Bana inanmayacaklar, beni vurun
'Dünyanın en büyük ağzına' sahip olduğu için viral olan kadın Guinness'e girdi'Dünyanın en büyük ağzına' sahip olduğu için viral olan kadın Guinness'e girdi
İç Anadolu'da kuraklık hububat üreticilerini endişelendiriyorİç Anadolu'da kuraklık hububat üreticilerini endişelendiriyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Yozgat

Yozgat Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:32
Öğle
12:52
İkindi
16:45
Akşam
20:03
Yatsı
21:37

Yozgat Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cumartesi

Damla Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Dedeoğlu Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Temel Eczanesi
Cayiralan
Gül Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kılıçdaroğlu, Antalya, Manavgat, Marmaris ve Bodrum belediye başkanlarından orman yangınları hakkında bilgi aldı

Kılıçdaroğlu, Antalya, Manavgat, Marmaris ve Bodrum belediye başkanlarından orman yangınları hakkında bilgi aldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı: "(Marmaris'teki orman yangını) Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir"

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı: "(Marmaris'teki orman yangını) Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir"

Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski savcı tutuklandı

Samsun'da yakalanan FETÖ hükümlüsü eski savcı tutuklandı

Trabzon'da silahlı kavga: 4 ölü

Trabzon'da silahlı kavga: 4 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.