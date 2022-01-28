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Yozgat'ta otomobil tıra çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

28.01.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta otomobil tıra çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

E-88 kara yolunda Akdağmadeni ilçesinden Yozgat istikametine giden M.A.B. yönetimindeki 66 ABE 470 plakalı otomobil, Doğankent beldesi yakınlarında U.E'nin kullandığı 71 ACC 711 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otomobilde bulunan O.Ö, R.B. ve N.B. kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki M.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası Yozgat

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