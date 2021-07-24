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Yozgat'ta prematüre doğan 25 kilogramlık koç görenlerin dikkatini çekiyor

24.07.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta prematüre doğan 25 kilogramlık koç görenlerin dikkatini çekiyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde prematüre doğan koç, görenlerin ilgisini çekiyor.

Büyükeynelli köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Ethem Yücel, Ocak 2019'da prematüre doğan kuzuya "Efe" ismini verdi. Şu anda aynı yaştaki koçların canlı ağırlığı 125 kilograma kadar ulaşırken, Efe 25 kilogramda kaldı.

Yücel, AA muhabirine, Efe'nin 2 aylık kuzu görünümünde olduğunu söyledi.

Koç doğduğunda çok şaşırdıklarını anlatan Yücel, "Sabah ağıla girdim. Yemliğin altında iki yumruk büyüklüğünde, başı limon kadar, bacakları kurşunkalem kalınlığında bir yavruyu bulduk. Annesi ile ayırdık. Annesi besleyemediği zamanlarda biberonla besleyip büyüttük. Bazen sürünün arkasında kalıyor ama köpekler alıştığı için onu bekleyip birlikte geliyor." dedi.

Cüce koçla ilk kez karşılaştığını dile getiren Yücel, "Besicilik yapan arkadaşlara soruyorum, onlar da şaşırıyor, bu şekilde bir şeye denk gelmediklerini söylüyorlar. Normal koçların yarısı kadar yok. Efe'nin satılacak bir durumu da yok, kurban olmaz, küçük olduğu için etlik olarak kesilmez, bu nedenle de sürünün maskotu olarak bekletiyoruz." diye konuştu.

Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkan Yardımcısı Yusuf Canbolat da cüceliğin küçükbaş hayvanlarda sıklıkla görülen anomalilerden biri olduğunu ifade etti.

Bu tür anomalilerin nedeninin baba koçun sıklıkla kullanılmasından kaynaklandığına değinen Canbolat, şunları kaydetti:

"Baba koçun bir veya 2 generasyon sonra değiştirilmesi gerekir. Buna halk arasından 'kan katımı' denir. Bunu ihmal eden yetiştiricilerimizin, özellikle cücelik veya 3 bacaklı, 5 bacaklı, beyin gelişimi eksik kuzularla karşılaşması normaldir. Üreticilerimize kullandıkları baba koçu sıklıkla değiştirmelerini tavsiye ediyoruz. Genellikle cücelik vasfıyla doğan kuzular çok fazla yaşamazlar, yetiştiricimiz biraz daha iyi baktığı için bu yaşa kadar getirebilmiş."

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