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Yozgat'ta yerli patates çeşitlerini yaygınlaştırmak amacıyla deneme ekimi yapıldı

05.05.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta yerli patates çeşitlerini yaygınlaştırmak amacıyla deneme ekimi yapıldı

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü, patates üretiminde yerli çeşitleri yaygınlaştırmak amacıyla Boğazlıyan ilçesinde deneme ekimi yaptı.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş "Niğşah", "Onaran", "Saruhan", "Nam", "Leventbey", "Muratbey" ve "Nahita" cinsi yerli patates tohumları, Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu'nun 6 dönümlük tarlasına deneme amaçlı ekildi.

Ekim programına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte geçen yıl 6 bin 400 dekar olan patates ekim alanını bu yıl 10 bin dekara çıkarmak istediklerini söyledi.

Yozgat'ta özellikle yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılması amacıyla son 3 yıldır deneme ekimlerinin yapıldığını anlatan Özkaya, bugün de 7 çeşit yerli tohumu toprakla buluşturduklarını belirtti.

Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu da geçen yıl 700 dekara patates ektiğini, bu yıl ise 1500 dekarda ekim yapacağını ifade etti.

İlçede son 4 yıldır patates ekiminin giderek yaygınlaştığına dikkati çeken Demiroğlu, "Avrupa'dan gelen tohumlara nazaran yerli ve milli tohumları görmek istedik. İnşallah 4 ay sonra hasatta iyi neticeler alırız." diye konuştu.

Programa, Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Gülnar ve çiftçiler de katıldı.

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