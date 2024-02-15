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Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı

AA AA
15.02.2024 08:20 | Son Güncelleme:
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Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 19 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan M.K. (54) yönetimindeki 05 ACF 108 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat-Kayseri kara yolunun Battal köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4'ü ağır 19 kişi, Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sorgun Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaralı 19 vatandaşımızdan 15'inin durumu iyi olup, 4 vatandaşımızın durumu ise ciddiyetini korumaktadır." bilgisi verildi.

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trafik kazası Boğazlıyan yolcu otobüsü

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