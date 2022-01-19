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Yozgat'taki dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

19.01.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'taki dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta dolandırıcılık olayına karıştığı öne sürülen ve jandarma tarafından Kahramanmaraş'ta yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Sorgun ilçesine bağlı Yukarıemirler köyünde 80 yaşındaki M.Y'ye kendisini emniyet müdürü olarak tanıtarak 9 bin 500 dolar ile 3 bin 600 lirasını alan ve jandarma tarafından Kahramanmaraş'ta yakalanan İ.B. (33) ile yabancı uyruklu B.M. (17) Yozgat'a getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin üst aramasında ele geçirilen 9 bin 500 dolar ve 2 bin 800 lira, jandarma ekiplerince M.Y'ye teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kahramanmaraş Yozgat

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