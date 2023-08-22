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Yozgat'taki otobüs kazasında ölenlerden 4'ünün cenazesi İstanbul'da toprağa verildi

22.08.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 12 kişiden 4'ünün cenazesi, İstanbul'da defnedildi.

Kazada hayatını kaybedenlerden Hakan Hasgül ile eşi Züleyha ve çocuğu Eymen Kadir Hasgül'ün cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Yenibosna Merkez Camisi'ne getirildi. Burada Hasgül'ün çocukları ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Ailenin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

"NORMALDE ARABAYI SATMAYA GİTMEMİŞTİ"

Hakan Hasgül'ün arkadaşı Erol Kuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz tatili için 15 gün önce kendi aracıyla memleketi Sivas'a giden Hasgül'ün, talip çıkması üzerine arabasını sattığını anlattı. Kuş, "Arabasını satın alan kişi Hakan'a ev verdi. Normalde arabayı satmaya gitmemişti." dedi.

Arkadaşının uçak ve tren bileti bulamadığı için otobüsle İstanbul'a dönmeye karar verdiğini aktaran Kuş, "Otogardan pazar günü akşamına bilet aldı ve otobüsle yola çıktı ailesiyle İstanbul'a dönmek için. Olay olmadan 2 gün önce de oğlunu başka bir otobüsle basket takımında antrenmanları olduğu için gönderdi. Kardeşimiz oraya tatil amaçlı gitti. Arabasıyla geri dönecekti. Giderken de bir kaza atlattı, videosunu da attı bana. Semtimizin çok değerli bir arkadaşıydı." ifadelerini kullandı.

Yozgat'taki kazada hayatını kaydeden Raziye Erdoğan'ın cenazesi ise Güngören Hüseyin Kocacık Yavuz Selim Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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İstanbul Yozgat kaza otobüs

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