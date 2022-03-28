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Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı

28.03.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boğazlıyan, Sarıkaya ve Yenifakılı ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

Yozgat'ta dün düzenlenen operasyonda ev ve iş yerlerindeki aramalarda 16 gram metamfetamin, 31 sentetik hap, 11 gram esrar ele geçirilmiş, 9 zanlı gözaltına alınmıştı.

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