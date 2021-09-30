YTB ve Afrika Birliği, diaspora, eğitim ve araştırma konularına dair iş birliği protokolü imzaladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Afrika Birliği (AfB) diaspora, yükseköğrenim bursları, bilimsel ve akademik araştırma programları, dil öğrenimi ve kısa dönem eğitim programlarına ilişkin ortak çalışmaların arttırılması hedefiyle iş birliği protokolü imzaladı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Türkiye'ye resmi ziyareti kapsamında YTB Başkanı Abdullah Eren'le Başkanlık'ta bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında, YTB ve AfB arasında Afrika ülkelerine yönelik olarak, diaspora, yükseköğrenim bursları, bilimsel ve akademik araştırma programları, dil öğrenimi ve kısa dönem eğitim programlarını içeren geniş kapsamlı iş birliği protokolü imzalandı.

- "Protokol vesilesiyle Afrika ile olan ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz"

Burada konuşan Eren, Muhammed'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, YTB'nin Afrika kıtasına yönelik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Eren, Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı (AFMED), Afrika-Türkiye Düşünce Kuruluşları Buluşmaları ve Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) gibi YTB'nin kıtaya yönelik çeşitli faaliyetlerini anlattı.

Türkiye'yle Afrika arasındaki eğitim ve kültürel iş birliğini geliştirmeye çok önem verdiklerini vurgulayan Eren, "YTB'nin Türkiye Bursları programı kapsamında burs alanlar arasında, yürütülen sosyal ve kültürel faaliyetlerde Afrikalı öğrencilerle bölgeden katılımcılar önemli ölçüde yer almaktadır. İnşallah bu protokol vesilesiyle Afrika ile olan ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz." dedi.

- "YTB ve AfB arasında kurulacak stratejik ortaklık, gelecek adına ümit vericidir"

AfB Komisyonu Başkanı Muhammed de Afrika kıtasının bir bölümünün daha önceden Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetildiğini hatırlatarak, "YTB'nin çalışmaları bize gösterdi ki aslında yakın tarihimizde de Türkiye ile Afrika arasında pek çok ortak yön mevcut." diye konuştu.

YTB'nin Afrikalı gençlere yönelik eğitim ve kültürel faaliyetlerini işaret eden Muhammed, şunları kaydetti:

"Afrika toplumunun yüzde 65'i gençlerden oluşmaktadır. Gençlik için yapılan yatırımlar gelecek için yapılan yatırımlardır. Bu görüşmede imzalanacak iş birliği protokolü vesilesiyle YTB ve AfB arasında kurulacak stratejik ortaklık, gelecek adına ümit vericidir. Zira gençlere yönelik eğitim ve kültürel alandaki çalışmalar AfB'nin çalışmaları için de önemli bir yere sahiptir."

