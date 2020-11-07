YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Yücel Artantaş: “Ermeni ordusu yenilmiştir boşuna askerleri ölmesin”

Yücel Artantaş: “Ermeni ordusu yenilmiştir boşuna askerleri ölmesin”

IĞDIR HABERLERİ  | 07.11.2020 13:29 | Son Güncelleme

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş,”Ermenistan ordusu Azerbaycan ordusu karşısında yenilmiş ve geriye çekilmeye başlamıştır.

Yücel Artantaş: “Ermeni ordusu yenilmiştir boşuna askerleri ölmesin”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş,”Ermenistan ordusu Azerbaycan ordusu karşısında yenilmiş ve geriye çekilmeye başlamıştır. Direnmenin anlamı yoktur askerleri boşu boşuna ölmesin Dağlık Karabağ’dan çekilsinler” dedi.
Azerbaycan’ın Karabağ’da 200’den fazla yerleşim yerini Ermenilerden temizlediğini belirten Artantaş,”Artık Ermeni Ordusu yenilmiş 200’den fazla yerleşim yerini terk etmiş çok sayıda kayıp vermiştir. Bu savaşı uzatmak Ermeni ordusunun daha fazla kayıp vermesi demektir. Bir an önce İşgal ettikleri topraklardan çekilmesi askerlerin ölmesini engelleyecektir. Cephede savaşacak asker ve gönüllü bulamayan Paşiyan zor duruma düşmüş Rusya’dan yardım istemiş ret cevabı almıştır. Paşiyan ermeni halkını askerini düşünüyor onların ölmesini istemiyorsa yenilgiyi kabul edip Ermenistan sınırlarına çekilmeli Karabağ’ı asıl sahiplerine Azerbaycan’a teslim etmelidir” şeklinde konuştu.
Artantaş,”Bu savaştan , dökülen kandan, ölen asker ve sivillerden Ermenistan Devlet Başkanı Paşiyan sorumludur. Azerbaycan’da savaş kurallarını hiçe sayarak sivil vatandaşları katletmiştir. Savaş suçu işlemiştir. Bir gün uluslar arası mahkemede yargılanacaktır. Aklı varsa bir an önce savaşı bitirir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Yağmur sonrası görsel şölenYağmur sonrası görsel şölen
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Karadağ: "Kimsenin özel hayatına müdahale söz konusu değil"
Kaymakam Karadağ: "Kimsenin özel hayatına müdahale söz konusu değil"
Ekim ayının rekortmeni Domates oldu
Ekim ayının rekortmeni Domates oldu
Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi
Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi
Tepebaşı çiçekler ile güzelleşiyor
Tepebaşı çiçekler ile güzelleşiyor
Aydın'da filyasyon ekibiyle tartışan site yöneticisi gözaltına alındı
Aydın'da filyasyon ekibiyle tartışan site yöneticisi gözaltına alındı
Çankaya zabıtasından 50 bin denetim
Çankaya zabıtasından 50 bin denetim

Iğdır Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:33
Öğle
11:53
İkindi
14:37
Akşam
17:02
Yatsı
18:22
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.