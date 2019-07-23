Yücel İldiz: Galatasaray maçını düşünmüyoruz

Afyonkarahisar'daki birinci etap kamp çalışmasını Altay'la yaptığı hazırlık maçı ile tamamlayan Yukatel Denizlispor, ikinci etap çalışmalarına Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki antrenman sahasında başladı. Teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde çalışan yeşil-siyahlı ekipte, çalışmalara bazı yabancı futbolcuların katılmadığı kaydedildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışmada, pas organizasyonları yapıldı.

'5-6 OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR'

Antrenmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulanan teknik direktör İldiz, 7 oyuncu transfer ettiklerini, halen 5-6 oyuncuya ihtiyaçlarının bulunduğunu belirtti. İldiz, "Afyonkarahisar'daki çalışmalardan memnunuz. Hava koşuları da bize yardım etti. Tesisler iyi. Bu nedenle ikinci etap çalışmalarımıza da burada başladık. İlk etap çalışmaları verimli geçti. İlk etapta 7 arkadaşımızı transfer ettik. Şu anda transfer çalışmalarımız devam ediyor. En az 6 arkadaşımızı daha bu takıma katmak zorundayız. Bu yönde çalışmalar devam ediyor. İlk etap sonunda Altay ile hazırlık maçı oynadık. Bu etapta biraz daha saha çalışmalarına önem vereceğiz. Hazırlık maçlarımızı çoğaltacağız. Kampımız bittikten sonra bir tane daha maç oynayacağız ve lige hazırlanmış olacağız. İlk etap çalışmalarından memnunum. Sadece oyuncu eksikliğim var. İnşallah 5 ve 6 arkadaşımızı takıma katmış oluruz ve lige hazırlanmış oluruz" dedi.