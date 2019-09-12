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Yücel İldiz: Sahamızda kazanan taraf olmak istiyoruz

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.09.2019 07:47 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Süper Lig'de oynayacakları Atiker Konyaspor maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz hafta sonu oynayacakları Konyaspor karşılaşması ile ilgili yaptığı değerlendirmede enteresan bir maç olacağını söyleyerek, “Sahamızda oynuyoruz, iyi bir gidişatımız var. Bu iyi gidişatı da sürdürmek istiyoruz. Ama sahamızda oynuyoruz, kazanan taraf olmak istiyoruz” dedi.
Yeşil-siyahlı ekip 15 Eylül Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenman devam etti. Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde yapılan antrenman akşam saatlerinde yapıldı. Antrenman öncesi karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İldiz, maçın enteresan ve çok zor bir müsabaka olacağını kaydederek, “Her maç ligde zor biliyorsunuz. Ama tabii ki sahamızda oynuyoruz, iyi bir gidişatımız var ve bu iyi gidişatı da sürdürmek istiyoruz. Bu anlamda genel eksiklerimizi gidermek için geçen haftadan bu yana milli maç arası yoğun çalıştık. Bu hafta içerisinde de tamamen Konyaspor maçına yönelik çalışıyoruz. Çok zor bir müsabaka olduğunu biliyoruz. Seyircimize her zaman olduğu gibi çok güveniyoruz. Ama sadece seyirci desteği ile olmaz, oyuncu arkadaşlarımızda sahada gerek taktik gerekse de kendi oyunumuz geliştirme açısından en iyisini yapmaları gerekir. Bunun için çalışıyoruz. Konyaspor maçının zorluk derecesini biliyoruz ama sahamızda oynuyoruz, kazanan taraf olmak istiyoruz” dedi.

İldiz, ayrıca Tiago Lopes'in kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayacağını ve sakatlığı süren Kibong Mbamba'nın durumunun ise maç günü belli olacağını sözlerine ekledi.

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yücel ildiz Yukatel Denizlispor Spor Toto Süper Lig Atiker Konyaspor

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