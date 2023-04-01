MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yudum kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yudum kiminle evli?

Yudum kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yudum kiminle evli?

01.04.2023 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yudum kaç yaşında ve nereli gibi sorular, Şarkılar Bizi Söyler izleyicileri tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yayına ara veren Şarkılar Bizi Söyler programı deprem anısına türküler eşliğinde kaldığı yerden devam ediyor. Programa konuk olan şarkıcı Yudum Ardahan doğumlu ve aslen Erzincanlıdır. Peki, Yudum kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yudum kiminle evli?

Yudum kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yudum kiminle evli?

Şarkıcı Yudum, Şarkılar Bizi Söyler programının konukları arasında yer aldı. 6 yaşındayken eğitim almadan bağlama çalmaya başlayan Yudum, 11 yaşındayken İstanbul Gülhane’de düzenlenen bir ses yarışmasına katılmış ve Altın Lale ödülünü almaya hak kazanmıştır. Yudum'un yaşı ve hayatına dair detaylar sorgulanmaya başladı. İşte ünlü şarkıcı Yudum hakkında merak edilen soruların yanıtları...

YUDUM KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

1978 yılında Ardahan'da doğan Yudum Tatar’ın babası Ardahan, annesi ise aslen Erzincanlıdır. Yudum sahne ismiyle tanınan türkücünün dedesi Halk Ozanı Enver Tatar’dır. Müzik ile iç içe bir ailede büyüyen Yudum’un tüm aile fertleri en az bir enstrüman çalabilme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle henüz 6 yaşındayken eğitim almadan bağlama çalmaya başlamıştır. 11 yaşındayken İstanbul Gülhane’de düzenlenen bir ses yarışmasına katılmış ve Altın Lale ödülünü almaya hak kazanmıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'da eğitim almış ve buradan mezun olmuştur. Nejat Alp’e ait olan ‘Nerdesin’ isimli şarkıya düet yaparak müzik kariyerine başlayan Yudum, daha sonra Ulus Müzik ile anlaşma imzalamış ve böylece profesyonel müzik kariyerine giriş yapmıştır.

yudum şarkıcı

1998 yılında ilk albümü olan ‘Bir Yudum Sevgi’ ile 350 bin satış rakamına ulaşmıştır. Daha sonra 2000’de Yaban Gülü, 2003’te Yollar Hasta Ben Yorgunum, 2007’de Türlü Türlü, 2009’da Haber Saldım, Cumartesi ve Yetmedi albümleri ile ciddi bir başarı yakalamıştır. 2001 yılında İstanbul Avcılarda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Yudum Müzik Merkezi’ni kurmuş ve ardından Küçükçekmece Özel Yudum Müzik Merkesi şubesini açmıştır.

yudum 2

Haliç Üniversitesi’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Yudum, müzik alanında akademik kariyer yapmayı planlamaktadır.

43 yaşındaki Yudum, Erol Koral ile evlidir. Çiftin bu evliliğinden Karen Asel isminde bir kızı vardır.

yudum 3

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 1 NİSAN KONUKLARI

Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta cumartesi akşamları ünlü konuklarıyla müzik ziyafeti yaşatıyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla 1 Nisan 2023 Cumartesi akşamı programa, Kahtalı Mıçe, Latif Doğan ve Yudum konuk oluyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derin göğüs dekoltesiyle mest etti! Bakan bir daha baktıDerin göğüs dekoltesiyle mest etti! Bakan bir daha baktı
Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldıVar Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı
Ronaldo ile cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri ağzından kaçırdıRonaldo ile cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri ağzından kaçırdı
Anahtar Kelimeler:
Hakan Altun Latif Doğan Sibel Can Kahtalı Mıçe Şarkılar Bizi Söyler Hüsnü Şenlendirici yudum ses yarışması ünlü şarkıcı yaşında kiminle evli

En Çok Okunan Haberler

700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde!

700 bin kişinin maaşına zamda ikinci perde!

Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi! Yalnızca 3 puan farkla...

Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi! Yalnızca 3 puan farkla...

Videolu paylaşım! Pazartesiyi işaret etti 'Merak etmeyin para var'

Videolu paylaşım! Pazartesiyi işaret etti 'Merak etmeyin para var'

İYİ Parti binasına mermiler isabet etmişti! Yeni gelişme

İYİ Parti binasına mermiler isabet etmişti! Yeni gelişme

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı tartışmalara yol açtı! İnce'den dikkat çeken paylaşım:

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı tartışmalara yol açtı! İnce'den dikkat çeken paylaşım:

Mucizenin adı bor... Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak! Dakikalar içinde kayaya dönüştürüyor

Mucizenin adı bor... Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak! Dakikalar içinde kayaya dönüştürüyor

İlginizi Çekebilir

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.