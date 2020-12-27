Yukatel Denizlispor 1-2 Ankaragücü (Maç sonucu)

Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Denizlispor ile Ankaragücü karşılaştı.

Denizli'deki maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 21'de Atakan Çankaya ve 45'te Daniel Lukasik attı.

Yukatel Denizlispor'un golünü 80'de Recep Niyaz kaydetti.

Ligde 2 maç sonra kazanan teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki Ankaragücü, puanını 12'ye yükseltti.

Başkent ekibi ligde son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile ligde çıktığı ilk iki maçı kazanan Yukatel Denizlispor ise 12 puanda kaldı.

MAÇ DETAYLARI

Yukatel Denizlispor: 1 - MKE Ankaragücü: 2

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, Candaş Elbil

Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz (Dk. 80 Dossevi), Murawski (Dk. 46 Mesanovic), Varela (Dk. 69 Recep Niyaz), Özer Özdemir (Dk. 72 Muhammet Özkal), Aissati, Rodallega

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Pinto, Lobjanidze (Dk. 90+2 Borven), Lukasik (Dk. 90+2 Şahverdi Çetin), Voca (Dk. 79 Diousse), Endri Çekiçi (Dk. 84 Erdi Dikmen), Paintsil, Bolingi