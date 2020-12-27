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Yukatel Denizlispor 1-2 Ankaragücü (Maç sonucu)

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 27.12.2020 18:32 | Son Güncelleme

Ankaragücü, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

Yukatel Denizlispor 1-2 Ankaragücü (Maç sonucu)

Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Denizlispor ile Ankaragücü karşılaştı.

Denizli'deki maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 21'de Atakan Çankaya ve 45'te Daniel Lukasik attı.

Yukatel Denizlispor'un golünü 80'de Recep Niyaz kaydetti.

Ligde 2 maç sonra kazanan teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki Ankaragücü, puanını 12'ye yükseltti.

Başkent ekibi ligde son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile ligde çıktığı ilk iki maçı kazanan Yukatel Denizlispor ise 12 puanda kaldı.

MAÇ DETAYLARI

Yukatel Denizlispor: 1 - MKE Ankaragücü: 2

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, Candaş Elbil

Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz (Dk. 80 Dossevi), Murawski (Dk. 46 Mesanovic), Varela (Dk. 69 Recep Niyaz), Özer Özdemir (Dk. 72 Muhammet Özkal), Aissati, Rodallega

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Pinto, Lobjanidze (Dk. 90+2 Borven), Lukasik (Dk. 90+2 Şahverdi Çetin), Voca (Dk. 79 Diousse), Endri Çekiçi (Dk. 84 Erdi Dikmen), Paintsil, Bolingi

Goller: Dk. 21 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 45 Lukasik (MKE Ankaragücü), Dk. 80 Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 63 Paintsil, 90+4 Bolingi (MKE Ankaragücü), Dk. 37 Rodallega, Dk. 71 Özer Özdemir (Yukatel Denizlispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

  1. dakikada MKE Ankaragücü'nden Kitsiou'nun ceza sahasından çektiği şutta top üstten auta gitti.

  2. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Endri Çekiçi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Atakan Rıdvan Çankaya, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

  3. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Kitsiou'nun pasında topla buluşan Lukasik, takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.

Müsabakanın ilk yarısını MKE Ankaragücü 2-0 önde tamamladı.

  1. dakikada Varela ile köşe vuruşu kullanan yeşil siyahlılarda ceza sahasında Rodallega'nın kafa vuruşu, rakip savunmadan döndü.

  2. dakikada Lopes'in sağ korner direğine yakın bir noktadan kaleye çektiği şutta kaleci Friedrich, topu eliyle çeldi.

  3. dakikada Endri Çekiçi'nin kullandığı köşe vuruşunda Voca'nın topa kafa ile müdahalesinde top auta gitti.

  4. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 1'e indirdi. Mesanovic'in sağ kanattan ortasında Recep Niyaz, ceza sahasında sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 1-2.

90+4. dakikada Leismann'ın ortasında Lopez'den seken topu Mustafa Yumlu, sol çaprazda yakın mesafeden auta attı.

90+5. dakikada ceza sahası dışından Recep Niyaz'ın vuruşunda, top auta çıktı.

Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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