Yukatel Denizlispor, 2 transferi daha bitiriyor

İlk olarak Trabzonspor'dan Hugo Rodallega transferiyle camiayı coşturan kurmaylar en son İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan sol kanat Bakary Sako'yu da resmen renklerine bağlarak önemli bir takviye gerçekleştirdi.

Üst üste bombaları patlatan Ege ekibi Kayserispor'dan sağ bek Tiago Lopes, stoper Cristian Sapunaru, Sivasspor'dan kaleci Tolgahan, Beşiktaş'tan orta saha Sedat, Akhisarspor'dan stoper Mustafa ve sağ bek Zeki ile Leeds United'tan forvet Sacko'yu kadrosuna dahil ederek vitrinini yeniledi. İç transferde de hareketli günler geçiren Denizlispor kaleci Stachkhowiak, Recep Niyaz, Aissati, Oğuz, Keremcan ve Mehmet Akyüz gibi önemli oyuncularını takımda tuttu.

Teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde iddialı bir kadro kurmaya başlayan yeşil-siyahlılarda transfer hamleleri henüz bitmedi. 16 Ağustos'ta başlayacak 2019-2020 sezonu öncesi tam gaz arayışlarını sürdüren Denizlispor'un 2 futbolcunun daha işini bitirdiği öğrenildi. Denizlispor yönetimi Portekiz'de Vitoria Guimares forması giyen 23 yaşındaki Kolombiyalı forvet Oscar Estipuan ile yine Portekiz'in Belenenses ekibinde top koşturan 30 yaşındaki defans Zakarya Berdgich ile anlaşma sağladı. Kurmayların hafta ortasına kadar Estipuan ve Berdgich'e resmi sözleşme imzalatacağı kaydedildi.



