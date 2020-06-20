Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçından notlar

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan Domagoj Vida'nın yerine savunmada Enzo Roco'ya şans verdi. Yalçın, sakatlığı bulunan bir diğer futbolcu Kevin Prince Boateng'in yerine Adem Ljajic'e formayı verirken, ileri uçta Güven Yalçın'ın yerine kart cezası sona eren Burak Yılmaz görev yaptı.

Yalçın, Fraport TAV Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolculardan Abdoulay Diaby ve Tyler Boyd'u yedek kulübesinde oturturken, bu oyuncuların yerine Georges-Kevin N'Koudou ve Jeremain Lens'e görev verdi.

- Yukatel Denizlispor'da zorunlu 2 değişiklik

Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, geçen haftaya göre ilk 11'de zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Uygun, sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi'nin yerine orta sahada Kibong Mbamba'ya şans verdi. Kart cezalısı Zeki Yavru'nun yerine ise Tiago Lopes görev aldı.

Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Recep Niyaz ve Isaac Sackey de Beşiktaş'a karşı forma giyemedi.