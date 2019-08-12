SPOR

Yukatel Denizlispor Burak Altıparmak ve Muhammet Himmet'le yollarını ayırdı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.08.2019 18:42 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 2019-2020 sezonun açılış maçında cuma günü evinde Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı.

Yukatel Denizlispor Burak Altıparmak ve Muhammet Himmet'le yollarını ayırdı

Transfer sezonunu oldukça hareketli geçiren yeşil-siyahlılarda Burak Altıparmak ve Muhammet Himmet takımdan gönderildi. İki futbolcuyla bir araya gelen yönetimin karşılıklı olarak anlaşma sağladığı bildirildi. Denizlispor'un yapılacak takviyelere göre yine bazı futbolcularıyla vedalaşacağı vurgulandı.

Ege ekibine 2016-2017 sezonunda Almanya'nın Magdeburg takımında transfer olan 28 yaşındaki orta saha Burak, 3 sezonda 90 resmi maça çıktı. Geçen sezon ise 27 lig maçında boy gösteren Burak Altıparmak toplam 1259 dakika sahada kaldı. Denizlispor'a geçen senenin başında Gazişehir'den gelen 25 yaşındaki Muhammet Himmet ise 16 müsabakaya çıktı. Orta alanda görev yapan Muhammet 686 dakika süre alıp 1 kez gol sevinci yaşadı.

PARTNERGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınızGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınız
Palabıyık ve Meler'den açıklamalarPalabıyık ve Meler'den açıklamalar
Denizlispor transfere doymuyorDenizlispor transfere doymuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yukatel Denizlispor Burak Altıparmak Muhammet Himmet

En Çok Okunan Haberler

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Diyarbakır'da korkutan deprem!

İmzayı attı! Resmen Beşiktaş'ta

İmzayı attı! Resmen Beşiktaş'ta

G.Saray'a Falcao şoku! Flaş hamle

G.Saray'a Falcao şoku! Flaş hamle

Mesut Özil bombası! Transfer...

Mesut Özil bombası! Transfer...

Flaş Falcao açıklaması

Flaş Falcao açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İşte Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'nin istediği isimler

İşte Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'nin istediği isimler

Başakşehir, Ajax'a direnemedi

Başakşehir, Ajax'a direnemedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yukatel Denizlispor Burak Altıparmak ve Muhammet Himmet'le yollarını ayırdı

Denizlispor'da çifte ayrılık

Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler'den açıklamalar

Palabıyık ve Meler'den açıklamalar

Yukatel Denizlispor Modou Secka Barrow'u kiraladı

Denizlispor transfere doymuyor

G.Saray'da ayrılık! Resmen açıklandı

G.Saray'da ayrılık! Resmen açıklandı

Süper Lig'in en tecrübelisi Cüneyt Çakır

Süper Lig'in en tecrübelisi Cüneyt Çakır

Süper Lig'de biten transferler (2019/20 sezonu)

Fenerbahçe transferde durmuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.