Yukatel Denizlispor'da Zeki Yavru'nun burnu kırıldı

Antrenmanda hava topu mücadelesinde kaleci Stackhowiak ile çarpışan Zeki acılar içinde yerde kaldı. Saha içinde acil müdahale edilen oyuncunun burnunda kırık tespit edildi.
Apar topar hastaneye kaldırılan Zeki'nin tedavisi yapıldı ve futbolcu taburcu edildi. Ancak Zeki'nin birkaç gün takımla çalışamayacağı kaydedildi.
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