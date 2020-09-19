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Yukatel Denizlispor, Fede Varela'yı transfer etti

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 19.09.2020 08:35 | Son Güncelleme

Almanya'da bir dönem Borussia Dortmund forması giyen yıldız futbolcu Neven Subotic, ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yukatel Denizlispor, son olarak ise Las Palmas forması giyen Arjantinli genç oyuncu Fede Varela ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yukatel Denizlispor, Fede Varela'yı transfer etti

Yukatel Denizlispor, transfer çalışmalarına son hızla devam ediyor. Denizlispor, transfer çalışmalarında sona yaklaşırken son olarak Las Palmas forması giyen Arjantinli 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fede Varela ile anlaşma sağladı.

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Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya ve Asbaşkan Uğur Bağbaşlıoğlu'nun yer aldığı imza töreninde, 1,74 boyundaki orta saha oyuncusu Fede Varela ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

(İHA)

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