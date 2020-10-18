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Yukatel Denizlispor hazırlıklarını tamamladı

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 18.10.2020 14:19 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, Pazartesi günü saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı.

Yukatel Denizlispor hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı. Taktik çalışmalarının yapıldığı son antrenmanın ardından karayolu ile Ankara’ya gidecek olan yeşil-siyahlılar, konaklayacakları otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Karşılaşma öncesi Covid-19 PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve çalışanlarda hiçbir pozitif bulguya rastlanmadı.

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Yukatel Denizlispor'un Gençlerbirliği maçı kafilesi şu şekilde:

Costel Pantilimon, Cenk Gönen, Hüseyin Altıntaş, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Neven Subotic, Muhammed Özkal, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich, Özer Özdemir, Marvin Bakalorz, Mathieu Dossevi Ismail Aissati, Recep Niyaz, Fede Varela, Alihan Kalkan, Eren Kıryolcu, Hadi Sacko, Angelo Sagal, Muris Mesanovic, Hugo Rodallega

Sakatlıkları devam eden Radoslaw Murawski, Fabiano Leismann, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç deplasman kafilesinde yer almıyor.

(İHA)

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