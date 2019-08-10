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Yukatel Denizlispor Modou Secka Barrow'u kiraladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.08.2019 17:33 | Son Güncelleme

Süper Lig'de transferin en hareketli ekiplerinden biri olan Yukatel Denizlispor, İngiltere'den kadrosunu güçlendirdi.

Yukatel Denizlispor Modou Secka Barrow'u kiraladı

Yeşil-siyahlılar son olarak Reading forması giyen kanat oyuncusu Modou Secka Barrow'u renklerine bağladı. Kente gelip sağlık kontrolünden geçen 26 yaşındaki Gambiyalı ardından resmi sözleşmeye imza attı.

Her iki kanatta da görev yapan Barrow'un sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı. Gambiyalı oyuncu kariyerinde Swansea City, Leeds, Blackburn, Östersund, Varbergs ve Norrköping takımlarında oynadı.

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Yukatel Denizlispor Modou Secka Barrow

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