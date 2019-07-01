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Yukatel Denizlispor'un yeni hedefi Tjaronn Chery

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.07.2019 11:58 | Son Güncelleme

Transferde Trabzonspor'dan Rodallega, Sivasspor'dan Tolgahan, Kayserispor'dan Lopes ve Sapunaru'yu renklerine bağlayan Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor, Tjaronn Chery'i de gündeme aldı.

Yukatel Denizlispor'un yeni hedefi Tjaronn Chery

Geçen sezonu İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçiren 31 yaşındaki Hollandalı oyuncu ile görüşmelerin başladığı bildirildi. Bonservisi Çin ekiplerinden Guizhou Hengfeng'de olan ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusunun, kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği vurgulandı.

Kayserispor'da ligde 33 maçta görev yapan ve 9 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Chery için şartları zorlayacak yeşil-siyahlı yönetimin transferi bu hafta resmileştirmesi bekleniyor. Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kuracaklarını söyledi. Şu ana kadar çok kaliteli ve deneyimli isimleri tercih ettiklerini belirten İldiz, "İskelet kadromuzu büyük ölçüde koruduk. Aramıza katılan arkadaşlarımızla çalışmalarımıza başlıyoruz. Süper Lig'de kazanma alışkanlığı yakalayacak ve çağdaş bir futbol oynayacak bir takım olacağız" dedi.

TESİSLERE 'ALİ İPEK' ADI ÖNERİSİ
Diğer taraftan, uzun süredir tedavi gördüğü kanserden yaşamını yitiren Denizlispor'un efsane başkanlarından Ali İpek'in dün kılınan cenaze namazında saf tutan Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy, yeşil-siyahlıların kendi adını taşıyan tesislerine İpek'in adının verilmesini istedi.

Haluk Ulusoy Tesisleri'ni federasyon başkanlığı döneminde Ali İpek'in büyük çabasıyla yaptıklarını belirten Ulusoy, Başkan Ali Çetin'den tesislerin isminin 'Denizlispor Ali İpek Tesisleri' olarak değiştirilmesini rica etti. Başkan Çetin, Ulusoy'un önerisini yönetim kurulunda değerlendireceklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Tjaronn Chery denizlispor Kayserispor

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