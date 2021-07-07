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Yukatel Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

07.07.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şemikler Mahallesi'ndeki Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Yukatel Denizlispor, ilk antrenmanını kulüp antrenörü Veli Acar yönetiminde gerçekleştirdi.

Takım halinde ısınma koşularıyla başlayan idman, gruplar halinde yapılan tempolu koşularla devam etti.

Yeşil-siyahlı takım, son bölümde yaptığı esneme hareketleriyle antrenmanı tamamladı.

Yukatel Denizlispor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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