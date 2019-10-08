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Süper Lig'de ikinci teknik adam ayrılığı!

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 08.10.2019 15:45 | Son Güncelleme

Süper Lig'de ikinci teknik direktör ayrılığı Yukatel Denizlispor'da yaşandı. Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denzilispor, Teknik Direktör Yücel İldiz yollarını ayırdı.

Süper Lig'de ikinci teknik adam ayrılığı!

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbol takımının durumunun yönetim kurulunca değerlendirildiği belirtilerek, "Teknik direktörümüz Yücel İldiz'in sözleşmesinin tek taraflı fesih edilmesine karar verilmiştir. Sayın İldiz'e kulübümüze yaptığı katkılardan ötürü teşekkür eder, profesyonel hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Yücel İldiz de AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetim kurulu üyeleriyle bugün bir araya gelip, yolları ayırma kararı aldıklarını, gerekli açıklamaları daha sonra yapacağını kaydetti.

Denizlispor, 15 Ekim 2018'de göreve getirilen teknik direktör İldiz yönetiminde Süper Lig'e çıkmış ve bu sezon geride kalan 7 karşılaşmada 8 puan almıştı.

Süper Lig'de daha önce, İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktör Hikmet Karaman'la yollarını ayırmıştı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
adamlar galatasarayin bedduasina uğradı
GS yenerken baya hava aldı,hava sönmüş
Haydeee
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