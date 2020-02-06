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Yüksek riskli gebelikler Manisa Şehir Hastanesinde takip ediliyor

MANİSA HABERLERİ  | 06.02.2020 13:56 | Son Güncelleme

Manisa Şehir Hastanesine Perinatoloji uzmanı atamasının yapılması ile birlikte Perinatoloji Kliniğinde riskli gebeliklerin tanı ve tedavileri takip ediliyor.Perinatoloji polikliniğinde hizmet veren Perinatoloji Hekimi Op.

Yüksek riskli gebelikler Manisa Şehir Hastanesinde takip ediliyor

Manisa Şehir Hastanesine Perinatoloji uzmanı atamasının yapılması ile birlikte Perinatoloji Kliniğinde riskli gebeliklerin tanı ve tedavileri takip ediliyor.
Perinatoloji polikliniğinde hizmet veren Perinatoloji Hekimi Op. Dr. Murat Akbaş, “Manisa Şehir Hastanesine yaklaşık bir ay önce Perinatoloji Hekimi olarak atandım. Perinatoloji, hem anne hem de bebeğin sağlığını ilgilendiren riskli gebeliklerin tanısı ve yönetimini yerine getiren bir uzmanlık alanıdır. Ülkemizde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan hekimler ek olarak 3 yıl süre ile yandal uzmanlık eğitimi alarak perinatoloji uzmanı olabilmektedir. Riskli gebelik kavramı çok geniş bir tanıya sahiptir. Gebenin takibini yapan kadın doğum uzmanının riskli bir durum saptadığı koşulda gebeliğin takibine perinatoloji uzmanının da dahil olması gerekli olabilir. Hastanemizde yandal olarak hizmet veren perinatoloji polikliniğine randevu almak için öncelikle takibinizi yapan kadın doğum uzmanının değerlendirmesi ve gebeliğin seyri açısından riskli bir durum saptaması gereklidir. İsminiz yeşil listeye eklendikten sonra MHRS sistemi ile randevu alabilirsiniz. Randevuna geldiğinizde gebelik sürecinde yapılan tüm tetkikleri getirmeniz ve kronik bir hastalığınız veya sorunlu bir gebelik hikayeniz varsa bunlara ait raporları da getirmeniz son derece önemlidir.” şeklinde konuşarak bilgi verdi.

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Turgutlu
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