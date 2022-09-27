Yüksek teknoloji alanındaki yenilikçi fikirler TechAnkara Proje Pazarı'nda buluştu

Bu yıl 10'uncu kez düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı, inovatif girişimler ile yatırımcıları bir araya getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, etkinlikte jüri tarafından belirlenen 100 proje, ATO Congresium'da görücüye çıktı.

Etkinliğin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gerçekleştirdi. Etkinliğe Bakan Varank'ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri katıldı.

Varank, özel sektörün, girişimcilik ekosisteminin kar getiren bir alan olduğunu anlamaya başladığını belirterek, artık yatırımcıların girişimcilerin peşinde koşmaya başladığını ve bu ivmenin devam edeceğini bildirdi.

İklim, çevre, enerji ve sosyal krizleri odağına alan etki yatırımcılığının tüm dünyada öne çıktığını kaydeden Varank, "Finansal getiriyle birlikte sosyal ve çevresel etkiyi odağına alan bir girişim sermayesi fonunu ilk kez ülkemize kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu uygulamayı da yine Ankara Kalkınma Ajansı'mız ile birlikte devreye alacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi ve Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin de Ankara'nın 5 bin yıllık tarihiyle girişimcilik ekosisteminin gözbebeği olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, "Teknolojiyi üreten değerli girişimcilerin, inovasyon yetkinliklerini ticarileştirme ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak şekilde katma değer yaratma ve artırmaya yönelik süreçleri de içeren proje pazarı gibi etkinliklerin kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamaktaki rolü büyüktür." değerlendirmelerinde bulundu.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik ise TechAnkara markası altında, gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerde girişimciliği odağa aldıklarını belirterek, bugüne kadar TechAnkara Proje Pazarı'nda yatırım fonları ve melek yatırımcılar ile yapılan ikili iş görüşmeleri neticesinde toplamda 6,8 milyon dolar girişimlere yatırım toplandığını kaydetti.

- 268 yenilikçi proje 59 jüri üyesi tarafından incelendi

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda 2011 yılında başlayan TechAnkara Proje Pazarı'na, başkentteki teknoloji geliştirme bölgeleri, OSB'ler, üniversiteler, AR-GE kuruluşları, kuluçka merkezleri gibi girişimcilik ekosisteminin paydaşları destek verdi. Bu yıl şartları sağlayan 268 yenilikçi proje, yenilikçilik, ticarileşme potansiyeli, pazar potansiyeli, sosyal ve çevresel fayda gibi başlıklarda jüri tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu.

Toplam 59 jüri üyesinin incelediği projelerden 100'ü etkinliğin yapıldığı ATO Congresium'da kendilerine ayrılan stantlarda projelerini tanıtmaya hak kazandı. 100 projeye, temmuzda finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik, yaratıcı endüstriler, start-up hukuku, yatırıma hazırlık gibi başlıklarda eğitimler verildi.

Eğitimler sonucunda 100 girişim, ATO Congresium'da düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı'nda bir araya geldi. Sağlık teknolojilerinden giyilebilir teknolojilere, savunma sanayisinden endüstri 4.0 uygulamalarına kadar birçok alandaki yenilikçi girişimler görücüye çıktı.

- İlk 3'e giren projelere 1 yıl ücretsiz ofis ve para ödülü

Konuşmaların ardından Bakan Varank, yatırımcı sunumlarında ilk 3'e giren girişimcilere ödüllerini verdi. "Doğal Aktif Maddelerle Zenginleştirilmiş Biyopolimer Yüzey ile Gıdaların Raf Ömrünün Uzatılması" projesiyle Sena Tarım birinci, "Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisiyle Endüstriyel Boyutta Otonom Gıda Kurutma Sistemi" projesiyle Theta Temiz Enerji Teknolojileri ikinci, "Mobil Elektrikli Araç Hızlı Şarj İstasyonu" projesiyle Burak Özdemir üçüncü oldu. İlk 3'e giren girişimciler, Ankara'daki teknoparklarda bir yıl boyunca ücretsiz ofis ödülü kazandı.

Bakan Varank, ilk 3'e giren girişimcilere ayrıca para ödüllerini de verdi. 80, 60 ve 40 bin lira olan ödülleri az bulan Varank, "Madem girişimcileri takdir edeceğiz, bu ödülleri artırmamız lazım. Bunu en az yüzde 50 artıralım mı?" diye sordu. Salondan alkışlı yanıt gelince Bakan Varank, "Ödülleri yüzde 50 artırdık. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Böylece birinci 120, ikinci 80, üçüncü de 60 bin liralık ödülün sahibi oldu.

- Gıda saklama ambalajlarının geleceğini değiştirecek ürün

Bakan Varank'tan birincilik ödülünü alan Sena Tarım, projesine ilişkin bilgi verdi.

Tarım, "Birinci olduğumuz proje birkaç aşamadan oluşuyor. Mantarlardan küf ve mayadan biyopolimer elde ediyoruz. Elde ettiğimiz biopolimer ile yeni nesil gıda saklama ambalajları yapıyoruz. Tamamı doğal içerikli ve tamamı bioplastik. Gıda saklama ambalajlarının geleceğini değiştirecek bir ürün yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İkincilik ödülünün sahibi, Theta Temiz Enerji Teknolojilerinden Doğukan Emre Yükmen de gıda kurutmasına yönelik çalıştıklarını, güneş enerjisi gücünü mercekler vasıtası ile meyvelerin üzerine yoğunlaştırarak daha hızlı kurumalarını sağladıklarını ifade etti.

Yarışmada üçüncü olan Burak Özdemir de projesine dair "Mobil ve hızlı şarj istasyonu projesi yaptık. Aracını şarj etmek isteyen kullanıcılar mobil uygulama ile bizi bulundukları yere çağırıyorlar. Bizim araçlarımız, çağıranların olduğu yer gidiyor, aracını yüzde 80'e kadar şarj ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Ödül töreni sonrasında Bakan Varank, sergilenmeye değer 100 projenin yer aldığı stantları gezdi, girişimcilerle sohbet etti. Varank, bisikletleri elektrikli hale dönüştüren Byqee Teknolojinin standında işletme yetkililerinden bilgi aldı, elektrikli hale dönüştürülmüş bir bisikleti fuaye alanında test etti.

İşletme yetkilisi Serdar Sertep, bisikletleri elektrikli hale dönüştürecek bir kit ürettiklerini kaydederek, "Bodrumunuzda, deponuzda bıraktığınız eski bisikletinizi tekrardan trafiğe kazandıran bir kit ve elektrikli bir bisiklet almaktan otomatikman kurtuluyorsunuz. Hem bisikletiniz boşa gitmemiş oluyor, hem de elektrikli sisteme geçmiş oluyor." değerlendirmelerinde bulundu.

- TechAnkara Hızlandırıcı Programı'na katılım hakkı

Etkinlikte ayrıca "Yatırımcıların Gözünden Etkin Girişimcilik ve Ankara Ekosistemi", "Sürdürülebilirlik, İklim Krizi ve Etki Yatırım" ve "Kitle Fonlama Mekanizması ve Yatırım Turu Deneyimi Olan Girişimcilerin Tecrübe Paylaşımı" başlıklarıyla paneller düzenlendi. 350 start-up ile kurumlar arasında B2B görüşmeler gerçekleştirildi.

Etkinlikte jüri tarafından ilk 10'da yer alan girişimler belirlendi. Bu girişimler, TechAnkara Hızlandırıcı Programı'na katılım hakkı kazandı. Ayrıca ilk 100'de yer alan proje sahiplerine, Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ve TechAnkara markası altında yurt içi ve yurt dışı B2B etkinliklerinde öncelikli katılım imkanı sağlandı.

Jüri tarafından ilk 10'a seçilen kişi veya işletmeler ile projeleri de şöyle:

"- Theta Temiz Enerji Teknolojileri (Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisiyle Endüstriyel Boyutta Otonom Gıda Kurutma Sistemi)

- Esma Erdem (Fotovoltaik Sistemlerde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Güç Optimizeri)

- TEXINSIGHT Teknoloji (Yapay Zeka Tabanlı Evrak Yönetim Sistemi)

- Amazing Camel Yazılım ve Mühendislik (Otomatik içecek tüketimi görüntüleme ve sağlık asistanı)

- Ahmet Ozan Çelik (Mobil elektrikli araç hızlı şarj istasyonu)

- Validos Biyomedikal (Çok kısa sürede kan grubu belirleme cihazı)

- Pelin Kılıç (Eksozom Tabanlı Karaciğer Kanseri Ön Tarama Kiti)

- DVC Grup (Silverion NP Teknolojisi Kumaş ve Solüsyon Teknolojisi)

- Umut Aydemir (Doğal aktif maddelerle zenginleştirilmiş biyopolimer yüzey ile gıdaların raf ömrünün uzatılması)

- Doğan Çiçek (Güneş enerjisi, deniz suyu ve CO2 ile metanol üretim tesisi geliştirilmesi)."

