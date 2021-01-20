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Yüksekalan yenileniyor

20.01.2021 13:28 | Son Güncelleme:
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Yüksekalan yenileniyor

Muratpaşa Belediyesi, Yüksekalan Mahallesi’nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladı.

Muratpaşa Belediyesi, Yüksekalan Mahallesi’nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladı. Mahallede 46 sokakla birlikte Fethi Okyar Caddesi’nin kapsayan çalışmaların yaklaşık bir ayda bitirilmesi hedefleniyor.
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, ilçeyle aynı adı taşıyan Muratpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirdiği cadde ve sokak yenileme çalışmalarını ardından Adnan Menderes ve Mevlana bulvarları ile Fahrettin Altay ve Ali Çetinkaya caddeleri arasında kalan Yüksekalan’da çalışmalara başladı. Yaklaşık 10 bin nüfusa sahip mahallede çalışmalar 46 sokakla birlikte Fethi Okyar Caddesi’ni kapsıyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede ilk olarak eski asfaltın kazıma çalışmalarına başladı. Bir ay içinde tamamlanması hedeflenen cadde ve sokak yenileme çalışmalarıyla Yüksekalan’da 8 bin 12 metre uzunluğundaki yol ağı sıfır asfaltla kaplanmış olacak. Çalışmalar sırasında 10 bin 667 ton sıcak asfalt kullanılacak.

Yüksekalan yenileniyor

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