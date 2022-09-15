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Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için tercih başvuruları başladı

15.09.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için tercih başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) milli sporcu yerleştirme işlemleri için adaylardan tercihler alınmaya başlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-YKS kapsamında, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi başvuruları başladı.

Adaylar, yerleşmek istedikleri yükseköğretim programları için tercihlerini bugünden itibaren 21 Eylül'e kadar yapabilecek.

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak, elektronik ortamda bireysel yapılacak tercihler işleme alınacak. Tercih işlemi, 21 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak yapacak.

Adaylar, en fazla 8 tercihte bulunabilecek ve başvuru süresi içerisinde tercihlerini değiştirebilecek.

Tercihlerle ilgili genel bilgiler ile tercih edilebilecek yükseköğretim programlarına ve bu programların koşullarına, ÖSYM internet adresinden erişilebilecek.

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