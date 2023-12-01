Yüksekokul nasıl yazılır? Yüksekokul ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede yazım yanlışları dilimizin zengin kelime dağarcığı ile doğru orantılıdır. Çünkü Türkçe kelime hazinesinde yer alan farklı türde ve özellikteki sözcüklerin yazımında sık olarak hataya düşülür. En çok yazım hatası yapılan kelime türü de birleşik kelimelerdir. Bu kelimelerin ayrı ya da bitişik yazılması konusunda belirlenen kurallara uyulmaması yazım hatasına neden olur.

Yüksekokul nasıl yazılır?

Birleşik türde bir kelime olan yüksekokul TDK’da (Türk Dil Kurumu’nda) tek bir tanım ile ifade edilmiştir. Bu tanıma göre yüksekokul “lisans seviyesinde meslek elemanı yetiştiren yükseköğretim kurumu”dur. Eş anlamlısı akademi olan yüksekokul benzeri kelimeler olan ve yine eğitim alanında kullanılan ilkokul, ortaokul, ilköğretim kelimeleri gibi bitişik olarak yazılır. Bu kelime ayrıca “meslek yüksekokulu” olarak farklı bir anlama gelen birleşik kelimenin içinde de kullanılır.

Yüksekokul ayrı mı yazılır?

Yüksekokul yazımı en sık karıştırılan birleşik türde kelimelerden biridir. Bu karışıklığın nedeni birleşik türde bir kelime olmasıdır. Çünkü birleşik kelimeler bazı durumlara bağlı olarak ayrı ya da bitişik yazılabilir. İki kelimenin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş olan yüksekokul kelimesi ayrı yazılması gereken birleşik türde kelimelerden biridir. Türkçede ayrı yazılması gereken birleşik türde kelimelerin bazı özelliklere sahip olması gerekir.

Yüksekokul bitişik mi yazılır?

Ayrı yazılmaması gereken birleşik türde kelimelerden biri olan yüksekokul doğru yazılışı bitişik olduğu için ayrı yazılması yazım yanlışı kabul edilmiştir. Bir birleşik kelime bazı özelliklerine göre ayrı ya da bitişik yazılır. Bu özelliklerden biri de bir araya gelen kelimelerin her birinin ya da ikinci kelimesinin anlam ya da ses değişikliğine uğramış olması gerekir. Yüksek ve okul kelimeleri bir araya geldiği zaman kelimeler tek başlarına olduğundan farklı bir anlamda yeni bir kelime üretmiş olurlar. Bu nedenle ayrı yazılmaları doğru değildir.







