YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Yüksekova’da 3 bin 63 konuttan 986’nın kura çekimi yapıldı

Yüksekova’da 3 bin 63 konuttan 986’nın kura çekimi yapıldı

HAKKARİ HABERLERİ  | 23.08.2020 11:27 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaptırılan 3 bin 63 konuttan 986’sının daha kura çekimi yapıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Esenyurt Mahallesi’nde modern standartlarda yaptırılan 3 bin 63 konuttaki çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaptırılan 3 bin 63 konuttan 986’sının daha kura çekimi yapıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Esenyurt Mahallesi’nde modern standartlarda yaptırılan 3 bin 63 konuttaki çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Önceki kura çekiminden kalan 1. bölgedeki 69 ile 2. ve 3. bölgedeki 899 konut için Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda noter huzurunda kura çekildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülen vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak içeri alındı. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar, 13 Mart ile 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında bölücü terör örgütü mensuplarınca başlatılan çukur eylemlerinde evleri hasar gören vatandaşlar için hasar tespit çalışmalarının yapıldığını ifade etti. Yakar, “Bu hasar tespit çalışmaları sonucunda evleri ağır hasarlı olup evlerinin enkazı kaldırılanlar için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’nın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Yüksekova ilçemizde 5 bölgede Toplam 3063 adet konut yapma ihalesi 2016 yılında yapıldı. 2017 yılında yer teslimi esnasında bu projeler revize edilerek 3 bin 102 adet konut olarak son halini almıştır. Bu konutlardan biten bin 256 adet konut, evleri zarar gören ve bu bölgede ev almak isteyen mağdur vatandaşlarımız için Yüksekova Noterince şeffaf bir şekilde 21 Eylül 2019 ve 4 Ocak 2020 tarihlerinde yapılan kura çekimleri sonucunda bin 187 konutun hak sahipleri tespit edilmiştir” dedi.
Birinci bölgedeki kura çekimlerinden arta kalan 69 adet konutun yanı sıra ikinci bölgeden 598 ve üçüncü bölgeden 301 adet konut için başvuruların başladığını dile getiren Yakar, “ Ev almak isteyen vatandaşlarımız için yeni talepler alınmış olup bu gün Yüksekova Noterince çekilecek kura sonuçlarına göre hak sahipliğini kazanan vatandaşlar için Yüksekova Noterince bize gelecek listeye göre anahtar teslimleri yapılacaktır. Buradaki çalışmalarda emeği geçen öncelikle devlet büyüklerimize sahada gecesini gündüzüne katan çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAslışah Alkoçlar'a suçlamaAslışah Alkoçlar'a suçlama
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var."
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var."
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da m
İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da m
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı
Rize'deki şiddetli yağışta 2 kişi yaralandı
Rize'deki şiddetli yağışta 2 kişi yaralandı

Hakkari Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazar

İmsak
03:54
Sabah
05:21
Öğle
12:13
İkindi
15:55
Akşam
18:55
Yatsı
20:16

Hakkari Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazar

Günes Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Şifa Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti
Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.