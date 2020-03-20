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Yüksekova’da kar yağışı etkili oluyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 20.03.2020 22:08 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.İlçede günlerdir aralıklı süren kar yağışı, akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
İlçede günlerdir aralıklı süren kar yağışı, akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Cengiz Topel ve İpekyolu caddelerinin üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri de kar mücadele çalışmalarına tüm hızla devam ederken, beyaza bürünen ilçede yetkililer ise sürücüleri hız konusunda uyardı.
Öte yandan, ilçede günlerdir devam eden karla karışık yağmurdan dolayı bazı mahalle sular altında kalırken, ekipler ise vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını tüm hızıyla yürütüyor.

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