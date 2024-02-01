YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Yüksekova’da karla mücadele devam ediyor

Yüksekova’da karla mücadele devam ediyor

İHA İHA
01.02.2024 15:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy ve mezra yolu kapanmıştı. Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, yolların tamamını açmak için çalışma başlattı. Karla mücadele çalışmalarını yürüten ekipler, kapalı tüm köy ve mezra yollarını açarken genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Yüksekova Belediyesi ve Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın’da 7 ayrı suçtan aranan şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandıAydın’da 7 ayrı suçtan aranan şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı
Marmaris’te işyerini silahla basan iki şüpheli tutuklandıMarmaris’te işyerini silahla basan iki şüpheli tutuklandı
‘Zoraki Takip’ izleyenleri kahkahaya boğdu‘Zoraki Takip’ izleyenleri kahkahaya boğdu
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 1 Şubat Perşembe

İmsak
05:40
Sabah
07:02
Öğle
12:23
İkindi
15:10
Akşam
17:35
Yatsı
18:52

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Perşembe

Derman eczanesi
Semdinli
Pinar eczanesi
Merkez
Avaşin eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.