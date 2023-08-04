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Yüksekova’da sürü halinde balık ölümleri korkuttu

04.08.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Zap Suyu’nda yaşanan balık ölümleri endişeye neden oldu.

Yüksekova’da sürü halinde balık ölümleri korkuttu

Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Yeniköprü mevkiindeki Zap Suyu’nda meydana gelen balık ölümleri üzerine Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hemen bölgede incelemelerde bulundu. Zap Suyu’nda incelemelerde bulunan ekipler, telef olmuş balıklardan numune aldı.

Telef olan balıkları yerinde incelediklerini belirten Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Ferhan Oktay, “Balıkların telef olduğuna dair öğlen saatlerinde bize ihbar geldi. Hemen haber üzerine bölgeye geldik. Karşılaştığımız manzara, çok sayıda balığı telef olmuş ve su yüzeyinin tümüne dağılmış durumdadır. Biz de inceledik, kesin sonuçlara ulaşmak için numunelerini aldık. Çok üzücü bir durum. Biz de tahlil sonuçları sonrası karar vereceğiz” dedi.

Yüksekova’ya dönüş yolunda korkunç manzarayla karşılaştığını belirten taksici Hamdi Çavlı ise “Dönüşte yolda kalabalık bir manzara ile karşılaştım. Dereye indiğimde çok korkunç bir manzarayla karşılaştım. Çok sayıda balığın telef olduğunu gördüm. Yani bu bilinmeyen bir nedendir. Manzara çok kötü, balıklar her yere dağılmış durumda” ifadelerini kullandı.

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