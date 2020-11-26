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Yüksekova’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

HAKKARİ HABERLERİ  | 26.11.2020 22:49 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Beşatlı köyü mevkiinde meydana geldi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Beşatlı köyü mevkiinde meydana geldi. Askeri araçla kamyonet yoğun sis ve bozlamadan dolayı çarpıştı. Kazada kamyonet şarampole yuvarlanan kamyonetin şoförü hayatını kaybederken, yanında bulunan şahıs ise yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardında ölü ve yaralı vatandaşı Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı.
Olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme başlattı.

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