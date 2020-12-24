YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Yüksekova’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yüksekova’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

HAKKARİ HABERLERİ  | 24.12.2020 17:13 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, akşam saatlerinde Onbaşılar köyü yakınlarında meydana geldi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, akşam saatlerinde Onbaşılar köyü yakınlarında meydana geldi. Murat Dara yönetiminde otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Murat Dara hayatını kaybederken, araçta bulunan Yalçın Dara ise yaralandı. Yaralı Yalçın dara, kaza sonrası bölgeye sevk edilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Murat Dara’nın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım' 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım'
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı
1/

Hakkari Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
05:44
Sabah
07:11
Öğle
12:10
İkindi
14:38
Akşam
16:59
Yatsı
18:20

Hakkari Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Yagmur Ezcanesi Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Bartın Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.