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Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu

17.01.2021 18:59 | Son Güncelleme:
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Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde batı illerine sevk edilmek üzere araziye gömülü olarak depolanmış uyuşturucu ve silah ele geçirildi.Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 16.01.2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Keçili köyü Ericek mezrasında yapılan arama tarama faaliyetinde batı illerine sevk edilmek üzere araziye gömülü olarak depolanmış vaziyette; 6 ayrı paket içerisinde 4.400 gram eroin maddesi, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde batı illerine sevk edilmek üzere araziye gömülü olarak depolanmış uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 16.01.2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Keçili köyü Ericek mezrasında yapılan arama tarama faaliyetinde batı illerine sevk edilmek üzere araziye gömülü olarak depolanmış vaziyette; 6 ayrı paket içerisinde 4.400 gram eroin maddesi, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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