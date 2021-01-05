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Yüksekovalı çocukların kızak keyfi

HAKKARİ HABERLERİ  | 05.01.2021 13:18 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki çocuklar, tahtalardan yaptıkları kızaklarla kayarak doyasıya eğlendiler.İlçede günler öncesi yağan kar yağışından sonra çocuklar güneşli havayı fırsat bilerek yaptıkları kızaklarla yokuşlu yollarda kaydılar.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki çocuklar, tahtalardan yaptıkları kızaklarla kayarak doyasıya eğlendiler.
İlçede günler öncesi yağan kar yağışından sonra çocuklar güneşli havayı fırsat bilerek yaptıkları kızaklarla yokuşlu yollarda kaydılar. Pandemiden dolayı sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar, 13.00-16.00 saatleri arasında ailelerinin gözetiminde dışarıda oyunlarda oynuyor. Güneşli havayı fırsat bilen çocuklar, evlerinin önündeki yokuşları kullanarak doyasıya kaydılar.
Kısıtlamadan dolayı belli saatlerde dışarı çıktıklarını dile getiren çocuklar, “Güneşli havayı fırsat bilerek arkadaşlarla birlikte yaptığımız kızaklarla kayarak güzel vakit geçiriyoruz. Derslerimiz başladığı anda da bizler eve geçip uzaktan derslerimizi yapıyoruz. İnşallah kısa sürede okullarımız da açılır” dediler.

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