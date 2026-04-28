SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Yüksel Yıldırım'dan yine olay açıklamalar! "Galatasaray burada şampiyonluk kutlayamaz"

Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu: Şampiyonluk turuna izin vermeyeceklerini söyledi, Fenerbahçe açıklamasıyla da dikkat çekti.

Cevdet Berker İşleyen

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray ile oynayacakları kritik mücadele öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beyaz TV’ye konuşan Yıldırım, hem geçmiş maçlara hem de yaklaşan karşılaşmaya dair iddialı ifadeler kullandı.

"G.SARAY MAÇINDA PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Takım olarak her karşılaşmaya kazanmak için çıktıklarını vurgulayan Yıldırım, sezon boyunca yaşadıkları zorluklara rağmen mücadelelerinden taviz vermediklerini dile getirdi. Özellikle büyük maçlarda sergiledikleri performansa değinen Yıldırım, şu sözleri kullandı:

"Her takıma karşı galibiyet için çıkıyoruz! Trabzonspor'a karşı 10 kişi, 120 dakika direndik ama penaltılarda elendik. Beşiktaş'ı yendik. Fenerbahçe'den ofsaytımsı bir gol yedik, Galatasaray ile dişe diş oynadık ama o maçta 90+4'te penaltımız verilmedi! Her maça Samsunspor ruhu ile çıkıyoruz!"

"GALATASARAY ŞAMPİYONLUK TURU DÜŞÜNMESİN"

Galatasaray’ın Samsunspor karşısında kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edebileceği senaryoya da değinen Yıldırım, rakiplerine net bir mesaj gönderdi. Samsun’da oynanacak maçta buna izin vermek istemediklerini belirten başkan, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, Samsunspor maçında şampiyonluk turu düşünmesin! Biz onları eli boş göndermek için iştahlıyız. Antalyaspor maçında kutlasınlar."

HEDEF NET: GALATASARAY'I YENMEK

Takımın bu maça özel hazırlandığını söyleyen Yıldırım, bazı oyuncuların dinlendirildiğini ve tüm planın bu karşılaşma üzerine kurulduğunu ifade etti. Ancak olası bir sonuçta bahane üretmeyeceklerinin de altını çizdi:

"Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacağız. Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacağız. Ama yenemezsek kimse bahane aramasın. Çünkü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da Galatasaray'ı çok fazla yenemiyor."

"ALLAH'A ŞÜKÜR FENERBAHÇE YENİLDİ"

Fenerbahçe’nin derbide aldığı mağlubiyetin kendileri üzerindeki baskıyı azalttığını belirten Yıldırım, bu sonucun farklı bir atmosfer oluşturduğunu dile getirdi:

"Derbide Allah'a şükür Fenerbahçe yenildi de üzerimizdeki baskı kalktı. Fenerbahçe yenmiş olsaydı, bütün Fenerbahçe medyası beni arayıp 'Hadi bakalım göreceğiz. Şöyle yap, böyle yap' diyecekti. Sağ olsun Galatasaray işini halletti gibi."

"BENİ F.BAHÇE İLE DÜŞMAN YAPMAYIN"

Açıklamalarının sonunda Fenerbahçe ile arasında bir gerginlik oluşturulmasına karşı çıkan Yıldırım, dostluk vurgusu yaptı: "Fenerbahçe ile beni düşman yapmayın! Dostlarımın çoğu Fenerbahçeli!"

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.