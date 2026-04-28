Yüksel Yıldırım'dan yine olay açıklamalar! "Galatasaray burada şampiyonluk kutlayamaz"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray ile oynayacakları kritik mücadele öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beyaz TV’ye konuşan Yıldırım, hem geçmiş maçlara hem de yaklaşan karşılaşmaya dair iddialı ifadeler kullandı.

"G.SARAY MAÇINDA PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Takım olarak her karşılaşmaya kazanmak için çıktıklarını vurgulayan Yıldırım, sezon boyunca yaşadıkları zorluklara rağmen mücadelelerinden taviz vermediklerini dile getirdi. Özellikle büyük maçlarda sergiledikleri performansa değinen Yıldırım, şu sözleri kullandı:

"Her takıma karşı galibiyet için çıkıyoruz! Trabzonspor'a karşı 10 kişi, 120 dakika direndik ama penaltılarda elendik. Beşiktaş'ı yendik. Fenerbahçe'den ofsaytımsı bir gol yedik, Galatasaray ile dişe diş oynadık ama o maçta 90+4'te penaltımız verilmedi! Her maça Samsunspor ruhu ile çıkıyoruz!"

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

"GALATASARAY ŞAMPİYONLUK TURU DÜŞÜNMESİN"

Galatasaray’ın Samsunspor karşısında kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edebileceği senaryoya da değinen Yıldırım, rakiplerine net bir mesaj gönderdi. Samsun’da oynanacak maçta buna izin vermek istemediklerini belirten başkan, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, Samsunspor maçında şampiyonluk turu düşünmesin! Biz onları eli boş göndermek için iştahlıyız. Antalyaspor maçında kutlasınlar."

HEDEF NET: GALATASARAY'I YENMEK

Takımın bu maça özel hazırlandığını söyleyen Yıldırım, bazı oyuncuların dinlendirildiğini ve tüm planın bu karşılaşma üzerine kurulduğunu ifade etti. Ancak olası bir sonuçta bahane üretmeyeceklerinin de altını çizdi:

"Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacağız. Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacağız. Ama yenemezsek kimse bahane aramasın. Çünkü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da Galatasaray'ı çok fazla yenemiyor."

"ALLAH'A ŞÜKÜR FENERBAHÇE YENİLDİ"

Fenerbahçe’nin derbide aldığı mağlubiyetin kendileri üzerindeki baskıyı azalttığını belirten Yıldırım, bu sonucun farklı bir atmosfer oluşturduğunu dile getirdi:

"Derbide Allah'a şükür Fenerbahçe yenildi de üzerimizdeki baskı kalktı. Fenerbahçe yenmiş olsaydı, bütün Fenerbahçe medyası beni arayıp 'Hadi bakalım göreceğiz. Şöyle yap, böyle yap' diyecekti. Sağ olsun Galatasaray işini halletti gibi."

"BENİ F.BAHÇE İLE DÜŞMAN YAPMAYIN"

Açıklamalarının sonunda Fenerbahçe ile arasında bir gerginlik oluşturulmasına karşı çıkan Yıldırım, dostluk vurgusu yaptı: "Fenerbahçe ile beni düşman yapmayın! Dostlarımın çoğu Fenerbahçeli!"