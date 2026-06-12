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Fenerbahçe düğmeye bastı! Genç stoper için resmi teklif yapılacak

Fenerbahçe'de başkan seçilen Aziz Yıldırım transfer hamlelerine başladı. Sarı-lacivertliler Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ için harekete geçti.

Fenerbahçe düğmeye bastı! Genç stoper için resmi teklif yapılacak
Doğukan Akbayır

Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kadro planlamasına erken başladı. Stoper takviyesi için Akdeniz ekibi Alanyaspor'un kapısını çalan Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki stoperi Ümit Akdağ'a kanca attı.

Fenerbahçe düğmeye bastı! Genç stoper için resmi teklif yapılacak 1

RESMİ TEKLİF ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki hafta Alanyaspor ekibine resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.

22 yaşındaki stoperin de Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediği ve Alanyaspor yönetimine, "Bırakın gideyim" dediği belirtildi.

36 MAÇTA SÜRE BULDU

Alanyaspor'da geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Ümit Akdağ, savunma performansının yanı sıra 1 gol ve 3 asistle skor katkısı da sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Alanyaspor fenerbahçe
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