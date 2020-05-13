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Yüksel Yıldırım, ligler iptal edilirse Samsunspor'u ligden çekecek

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 13.05.2020 18:32 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig'de şampiyonluğu an meselesi olan ve hedefi Süper Lig olarak belirleyen köklü takım Yılport Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, açıklamalarda bulundu. Liglerin iptal olması durumunda futboldan çekileceğini açıklayan kulüp başkanı, altyapıya ve genel olarak kulübe yaptığı yatırımlardan bahsetti.

Yüksel Yıldırım, ligler iptal edilirse Samsunspor'u ligden çekecek

TFF 2. Lig'de en yakın rakibine 10 puan fark atarak kalan 6 haftada şampiyonluğun en iddialı ekibi olan Yılport Samsunspor'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, Sports Tv yayınında gündem hakkında açıklamalarda bulundu."Samsunspor'un yeri Süper Lig. Ertuğrul hocam inanıyor, ben inanıyorum, tüm Samsun halkı kenetlenmiş durumda." açıklamalarını kaydeden Yıldırım, hedeflerinden ve projelerinden bahsetti.

"SAMSUNSPOR'UN ÖNÜ KESİLİRSE, FUTBOLDAN ÇEKİLİRİM"

Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Samsunspor'un önü kesilirse açık ve net söylüyorum ben futboldan çekilirim takımı da aldığım yerde bırakırım. Sonra ne olur bilmiyorum. Altyapıya 25 milyon liralık yatırım yapıyorum. Böyle bir yatırıma inanmış bir başkan olarak ve açık ara şampiyonluğa giden takımı böyle bir karar alıp ligi iptal ederlerse Türk futbolunda kara bir gün olur." sözlerini kaydetti.


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Helal olsun başkan...
Çekilmessen adam değilsin. anca tehdit bilmem ne ulan çözümün varsa konus dinleyelim yoksa sus ne deniyorsa onu yap. bir defaliga mahsus adam olunsa memleketin yararına birşeyler yapın kendi cikarlariniz için değil... bu sözüm tüm klüp baskanlarina.....
sizin önünüz kesilirse bilin ki yabancı güçlerin bir algı operasyonu vardır??????a
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