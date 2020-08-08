Yükümlülere ‘İş makinesi operatörlüğü eğitimi’ verilecek

“Yükümlülere ’İş makinesi operatörlüğü’ sertifikasının ikincisi yolda” AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Bizler AKAMDER olarak adalet için gerekli her hizmetin içerisinde destekte bulunduk ve bu desteğimiz artarak devam edecektir. Önümüzdeki Eylül ayı içerisinde de ikincisini düzenleyeceğimiz denetimli serbestlik yükümlülerine ’İş Makinesi Operatörlüğü’ sertifikası vermeye devam edeceğiz. Ulusların Bekası için Adaletin şart olduğunun bilinci içerisinde tam destek içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) arasında imzalanan protokol çerçevesinde kentte denetimli serbestlik yükümlüleri iş makinesi operatörlüğü eğitimi alacak. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Sayım Azmaz, Adnan Kemali Ünal, Mehmet Ali İnan, Ziya Yamaç ve Şaban Burak son kararname ile Adana’ya atanan Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

“AKAMDER’in teknik katkısı çok önemli”

AKAMDER’in ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade eden Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, “Çağdaş ceza infaz sistemlerinde eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin rolünün büyük olduğunun altını çizerek, Türkiye’deki ceza infaz kurumlarının ve denetimli serbestlik müdürlüklerinin bu faaliyetlerde dünya standardının üstünde olduklarını belirtti. Belirtilen konuda da AKAMDER’in teknik desteklerinin devam etmesi bizler için çok önemlidir. İlerleyen süreçlerde de bu iş birliği ve destekler artarak devam edeceğini umuyorum” diye konuştu.



